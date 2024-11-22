Откроются ли переходы на станции метро "20 Января"?

"Независимо от должности, каждый должен уважать законы и соблюдать правила. Это очень важно для развития государства, а также для обеспечения комфорта людей. Я не считаю приемлемым наличие магазинов на станциях метро и в переходах. Потому что каждый день в метро ездят сотни тысяч людей. Обеспечение их безопасности и удобства требует ответственности и гражданского долга. Поэтому целесообразно убрать магазины и торговые киоски из переходов станции метро "20 Января"".



Как передает Day.Az, об этом Pravda.az сказал председатель Комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Тахир Рзаев.

Депутат отметил, что важно создать благоприятные условия для малого предпринимательства: "Если для этих людей созданы необходимые условия для ведения бизнеса в подходящих районах, то нет надобности на протесты и призывы. Это необоснованно. Нельзя позволить, чтобы кто-то подстрекал предпринимателей к протестным акциям и создавал негативные ситуации. Каждый человек несет ответственность за свои поступки и должен тщательно обдумывать, что он делает. Азербайджан - это государство, управляемое своими законами. Препятствование свободному передвижению граждан влечет за собой административную ответственность. Каждый должен понимать это".

