Мария Фернанда Эспиноса о важности гендерного подхода в климатическом финансировании

Для эффективного преодоления климатического кризиса необходимо обеспечить гендерно-чувствительное финансирование, которое способствует более справедливой и устойчивой адаптации и снижению последствий изменений климата.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала президент 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, член Совета Международного центра Низами Гянджеви Мария Фернанда Эспиноса на пресс-конференции Международного центра Низами Гянджеви.

"Мы находимся на пороге завершения конференции COP29 и надеемся на принятие амбициозных решений, которые позволят всем странам реагировать на климатический кризис с необходимой срочностью", - сказала она.

По ее словам, текущая ситуация требует увеличения участия женщин в переговорах и финансировании климатических проектов. На COP28 лишь 30% национальных делегаций включали женщин, и только 2% достигли гендерного равенства. Это неприемлемо, особенно учитывая, что женщины и девочки в 14 раз чаще погибают от климатических катастроф.

Мария Фернанда Эспиноса отметила важность принятия решений, которые учитывают гендерные аспекты в финансировании, в том числе в Фонде компенсации за утраты и ущерб, а также в новом климатическом финансовом механизме.

"Климатический кризис связан со многими аспектами устойчивого развития, включая здоровье, водные ресурсы, торговлю и цепочки поставок. Решение климатических проблем приведет к прогрессу в ликвидации бедности, сокращении неравенства и достижении целей устойчивого развития", - добавила она.