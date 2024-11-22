https://news.day.az/officialchronicle/1709765.html Внесены изменения в Положение о единой миграционной информационной системе Государственной миграционной службы - Указ Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о единой миграционной информационной системе Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики". Согласно указу, в документ был внесен ряд дополнений, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке
Внесены изменения в Положение о единой миграционной информационной системе Государственной миграционной службы - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о единой миграционной информационной системе Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики".
Согласно указу, в документ был внесен ряд дополнений, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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