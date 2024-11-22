Внесены изменения в Положение о единой миграционной информационной системе Государственной миграционной службы

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о единой миграционной информационной системе Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики".

Согласно указу, в документ был внесен ряд дополнений, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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