Беспрецедентная забастовка во Франции

Работники коньячного дома Hennessy, расположенного во Франции, устроили редкую забастовку на фоне введения Китаем новых таможенных пошлин на бренди из стран ЕС.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание Sud Ouest, основной причиной забастовки, произошедшей в департаменте Шаранта на западе Франции, стало решение китайских властей обложить пошлинами бренди, импортируемые из Европы в бутылках. В ответ на это руководство Hennessy предложило изменить способ поставок, решив экспортировать продукцию в Китай в бочках, а разливать её уже на месте.

Этот шаг вызвал возмущение среди сотрудников компании, которые опасаются, что такие меры могут привести к сокращению рабочих мест, росту подделок продукции и ухудшению репутации бренда. Кроме того, они боятся, что другие производители последуют примеру Hennessy.

В свою очередь, Национальное межпрофессиональное коньячное бюро (BNIC) заявило, что ряд производителей может быть вынужден искать альтернативные способы, чтобы сохранить свою долю на китайском рынке.