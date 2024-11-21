Названа прогнозируемая медианная пенсия в Азербайджане

Прогнозируется, что в 2025 году медианная пенсия в Азербайджане превысит 400 манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на совместном заседании 2 парламентских комитетов - по труду и социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр уточнил, что эта цифра является точной, добавив: "Мы начали мониторинг медианных пенсий с 2018 года, когда она составляла всего 167 манатов".

Недавно стало известно какой будет среднемесячная пенсия в 2025-м году.