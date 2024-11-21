Какой будет среднемесячная пенсия в 2025-м году?

Прогнозируется, что в следующем году среднемесячный показатель трудовых пенсий в Азербайджане достигнет 531 маната.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на совместном заседании двух комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана заявил министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев.

Он отметил, что в 2019 году средний размер трудовых пенсий составил всего 264 маната.

"За пять лет нам удалось увеличить средний размер трудовых пенсий почти в два раза, а если посмотреть на трудовую пенсию по возрасту, то цифра выше.

В 2026 году эта цифра составит 569 манатов. По сравнению с текущим годом рост составил 8 процентов. Если посмотреть на показатель 2019 года, то он равнялся 292 манатам",- добавил он.

Недавно было названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане.