https://news.day.az/world/1709556.html Конфликт в Украине приобрел глобальный характер - Путин Украинский конфликт после удара западными ракетами по российским территориям приобрел глобальный характер. Как передает Day.Az, об этом, в частности, в своем обращении к гражданам заявил президент России Владимир Путин.
Конфликт в Украине приобрел глобальный характер - Путин
Украинский конфликт после удара западными ракетами по российским территориям приобрел глобальный характер.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, в своем обращении к гражданам заявил президент России Владимир Путин.
Президент России сообщил, что по территории Брянской и Курской областей были осуществлены удары американскими и британскими дальнобойными высокоточными ракетами. Он также подчеркнул, что с этого момента ранее спровоцированный Западом региональный конфликт в Украине приобрел элементы глобального характера.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре