Конфликт в Украине приобрел глобальный характер

Украинский конфликт после удара западными ракетами по российским территориям приобрел глобальный характер.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, в своем обращении к гражданам заявил президент России Владимир Путин.

Президент России сообщил, что по территории Брянской и Курской областей были осуществлены удары американскими и британскими дальнобойными высокоточными ракетами. Он также подчеркнул, что с этого момента ранее спровоцированный Западом региональный конфликт в Украине приобрел элементы глобального характера.