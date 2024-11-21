https://news.day.az/world/1709552.html Владимир Путин выступил с экстренным обращением - ВИДЕО Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил со специальным обращением. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, Путин начал выступление с рассказа об атаках ракет: 19 и 21 ноября. Он заявил, что против России применили дальнобойное оружие Запада. Ракеты атаковали Брянскую и Курскую области.
Владимир Путин выступил с экстренным обращением - ВИДЕО
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил со специальным обращением.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, Путин начал выступление с рассказа об атаках ракет: 19 и 21 ноября. Он заявил, что против России применили дальнобойное оружие Запада. Ракеты атаковали Брянскую и Курскую области.
Путин подчеркнул, что после удара западными ракетами конфликт приобрел глобальный характер.
Подробности - в видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре