Владимир Путин выступил с экстренным обращением

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил со специальным обращением. 

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, Путин начал выступление с рассказа об атаках ракет: 19 и 21 ноября. Он заявил, что против России применили дальнобойное оружие Запада. Ракеты атаковали Брянскую и Курскую области.

Путин подчеркнул, что после удара западными ракетами конфликт приобрел глобальный характер. 

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