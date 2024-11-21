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Владимир Путин выступил с экстренным обращением - ВИДЕО

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил со специальным обращением. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, Путин начал выступление с рассказа об атаках ракет: 19 и 21 ноября. Он заявил, что против России применили дальнобойное оружие Запада. Ракеты атаковали Брянскую и Курскую области.