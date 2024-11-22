Дорожная полиция предупредила водителей

22 ноября Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое предупреждение о сильном ветре в Баку и на Абшеронском полуострове.



Как передает Day.Az, в связи с этим Главное управление Государственной дорожной полиции города Баку призывает участников дорожного движения быть внимательными и строго соблюдать правила, чтобы избежать неприятных ситуаций на дорогах.



Владельцам и водителям прицепов, тентов и длинномеров следует проявлять осторожность, учитывая, что передвижение в ветреную погоду затруднено и опасно, а также тщательно следить за упаковкой перевозимого груза.



Водителям рекомендуется парковать автомобили подальше от объектов, которые могут скатиться или опрокинуться, а также избегать других подобных опасностей, отдавая предпочтение закрытым парковкам.

Пешеходам также следует учитывать текущие погодные условия и избегать действий, которые могут поставить под угрозу их жизнь и безопасность других участников дорожного движения.