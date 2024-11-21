Баку переходит на "зеленый транспорт"

В столице ведутся работы в рамках проекта по созданию "Зеленого городского транспорта".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

Он рассказал о проделанной работе:

"Это мероприятие имеет большое значение для декарбонизации городского транспорта, которая является одной из самых глобальных проблем современности. Наша цель - создать устойчивую и экологически чистую городскую мобильность. Таким образом, мы стремимся преобразовать наши города и транспортные системы так, чтобы они отвечали потребностям как людей, так и планеты. В Азербайджане проделаны значительные работы по экологизации городского транспорта. С привлечением электробусов в общественный транспорт Баку развивается инфраструктура микромобильности и расширяются автобусные полосы".