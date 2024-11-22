В штабе Трампа прокомментировали заявление Путина

Избранный президент США Дональд Трамп намерен восстановить мировой порядок, опираясь на силу Соединенных Штатов.

Как передает Day.Az, об этом в интервью ТАСС рассказала пресс-секретарь его избирательного штаба Кэролайн Ливитт.

Таким образом, она прокомментировала недавнее заявление президента России Владимира Путина, который предупредил западные страны о рисках, связанных с их политикой эскалации конфликта в Украине.

"Американцы снова выбрали Трампа, потому что верят, что он способен возглавить страну и восстановить мир в мире, используя мощь США. Как только он вернется в Белый дом, он примет все необходимые меры для достижения этой цели", - отметила Ливитт.