На COP29 состоялась презентация нового документального фильма "Пригоршня мира" об экоциде, совершенном Арменией против Азербайджана

20 ноября в рамках COP29 в павильоне Азербайджанского национального форума НПО в Зеленой зоне состоялась презентация документального фильма "Пригоршня мира", созданного ОО "Сеть журналистов Азербайджана".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, автором документального фильма об экоциде, совершенном в Карабахе и Восточном Зангезуре во время оккупации Армении, является известный журналист Аяз Мирзоев.

В церемонии презентации фильма приняли участие ответственные лица Администрации Президента Азербайджанской Республики, Агентства государственной поддержки Неправительственных организаций, правления Азербайджанского национального форума НПО, в том числе основательница кенийского фонда SMACHS Шарлин Руто.

После церемонии презентации фильма на английском яызке, состоялось общественное обсуждение картины.

В ближайшее время состоится более широкая презентация документального фильма.

В рамках мероприятия основатель SMACHS Foundation Шарлин Руто также ознакомилась с фотовыставкой лиц, пострадавших от мин на азербайджанских землях, подвергшихся минному загрязнению Армении.

Фотовыставка "Ноги, нажимающие кнопку" произвела на посетителей глубокое впечатление.

Отметим, что донором обоих проектов, касающихся экологических преступлений Армении против Азербайджана и минной войны, является Агентство государственной поддержки Неправительственных организаций.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.