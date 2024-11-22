https://news.day.az/society/1709684.html Утверждена Инвестиционная стратегия управления остаточными средствами почтовых сбережений и счетов Утверждена Инвестиционная стратегия по управлению остаточными средствами почтовых сбережений и почтовых счетов, принятая национальным оператором почтовой связи. Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.
Утверждена Инвестиционная стратегия управления остаточными средствами почтовых сбережений и счетов
Утверждена Инвестиционная стратегия по управлению остаточными средствами почтовых сбережений и почтовых счетов, принятая национальным оператором почтовой связи.
Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.
Согласно решению, Министерство цифрового развития и транспорта должно решить вопросы, вытекающие из этого решения.
С решением можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
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