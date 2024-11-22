Утверждена Инвестиционная стратегия управления остаточными средствами почтовых сбережений и счетов

Утверждена Инвестиционная стратегия по управлению остаточными средствами почтовых сбережений и почтовых счетов, принятая национальным оператором почтовой связи.

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.

Согласно решению, Министерство цифрового развития и транспорта должно решить вопросы, вытекающие из этого решения.

С решением можно ознакомиться, перейдя по ссылке.