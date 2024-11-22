Нахчыван продолжает активно укреплять свой энергосектор

В соответствии с "Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" Государственной энергетической службой продолжаются работы по реконструкции электрических подстанций.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Нахчыванскую государственную энергетическую службу, в настоящее время ведутся работы по реконструкции подстанции системного значения "Джульфа" напряжением 132/110/10 кВ, построенной в конце 90-х годов прошлого века.

Для подстанции закуплен еще один силовой трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА. Она будет обеспечивать потребителей электроэнергией в городе Джульфа и селах Яйчы и Дизе. Также к этой подстанции будет подключена линия электропередачи "Джульфа-Джульфа" 132 кВ.

Недавно стало известно каков прогресс в строительстве ветряной электростанции в Лачине.