Еврокомиссия обновляется

Пресс-служба Европарламента подтвердила, что новая команда Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен будет окончательно утверждена 27 ноября на пленарной сессии в Страсбурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, работа нового состава, включающего высокопоставленных представителей стран Балтии, начнется уже с 1 декабря.

Согласно заявлению Европарламента, министром обороны станет литовец Андрюс Кубилюс, а главой дипломатии - эстонка Кая Каллас. Утверждение кандидатуры фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии практически гарантировано, так как ее поддержали ведущие фракции Европарламента, обладающие абсолютным большинством голосов.

Кроме того, все 26 членов новой команды фон дер Ляйен уже успешно прошли этап утверждения в профильных комитетах. Это открывает путь к началу работы обновленной Еврокомиссии без задержек, что подчеркивает единство и согласие внутри европейских структур.