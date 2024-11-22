https://news.day.az/officialchronicle/1709762.html Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 12-й Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 12-й Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 12-й Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 12-й Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
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