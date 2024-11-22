Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 12-й Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 12-й Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.

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