Как Трамп сократит участие США в конфликтах

Избранный президент США Дональд Трамп намерен сосредоточиться на защите экономических интересов страны и ужесточить политику в отношении Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью Радио и телевидению Сербии.

"Я думаю, что главным направлением политики нового американского президента станет защита экономических интересов США. В этой связи можно ожидать более жесткого подхода к Китаю, что, на мой взгляд, не является положительным моментом, но, вероятно, так и произойдет. Более того, я уверен, что участие Америки в различных конфликтах будет сокращено. Администрация Дональда Трампа, скорее всего, будет меньше вовлечена в международные дела, чем демократы, которые еще находятся у власти", - подчеркнул Фицо.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США 5 ноября, обойдя кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.