Президент Ильхам Алиев присвоил Фариду Ахмедову высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса

Министру юстиции Азербайджанской Республики Фариду Тураб оглу Ахмедову присвоено высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.