https://news.day.az/officialchronicle/1709744.html Президент Ильхам Алиев присвоил Фариду Ахмедову высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса - Распоряжение Министру юстиции Азербайджанской Республики Фариду Тураб оглу Ахмедову присвоено высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Ильхам Алиев присвоил Фариду Ахмедову высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса - Распоряжение
Министру юстиции Азербайджанской Республики Фариду Тураб оглу Ахмедову присвоено высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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