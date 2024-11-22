https://news.day.az/economy/1709588.html Мировые цены на нефть стали выше В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость январьского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,09% и составила $74.30 баррель. Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в декабре, повысилась на 0,13% и составила $70.19.
Мировые цены на нефть стали выше
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость январьского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,09% и составила $74.30 баррель.
Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в декабре, повысилась на 0,13% и составила $70.19.
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