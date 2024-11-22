Мировые цены на нефть стали выше

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость январьского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,09% и составила $74.30 баррель.

Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в декабре, повысилась на 0,13% и составила $70.19.