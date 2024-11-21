Азербайджан нацелен на сбалансированные решения на COP29

Азербайджан стремится достичь сбалансированного пакета решений на COP29, который включает адаптацию, смягчение, климатическое финансирование и гендерные аспекты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend в четверг, об этом сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева в ходе мероприятия на тему "От Баку до Белема: совместное смягчение последствий и адаптация. Амазонский региональный механизм комплексного и устойчивого управления лесами в контексте статьи 6.8 Парижского соглашения"

"Как председательство COP29 и часть Тройки председательств COP мы стремимся удерживать цель в 1,5°C в зоне досягаемости, значительно усиливая международное сотрудничество и стимулируя амбиции. Сохранение и восстановление тропических лесов являются центральным элементом нашей дорожной карты "Миссия 1,5°C". В этом контексте в июле этого года Тройка организовала мероприятие высокого уровня, посвященное поддержке сохранения, защиты и восстановления лесов, поглотителей углерода и резервуаров, включая создание синергии между биоразнообразием и климатом. Это мероприятие прошло на полях министерского совещания по климатическим действиям в Ухане, Китай. Здесь, на COP29, мы достигли еще одного важного рубежа. Стороны приняли значительное решение относительно программы работы по подходам, не основанным на рынке, как это указано в Статье 6.8 Парижского соглашения, открывая новые возможности для стран сотрудничать в рамках своих национальных климатических планов. Азербайджан стремится достичь сбалансированного пакета решений на COP29, который включает адаптацию, смягчение, климатическое финансирование и гендерные аспекты", - сказала она.