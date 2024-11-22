Объем торговли Азербайджана с Италией

Объем торговых операций между Азербайджаном и Италией в январе-октябре этого года составил 9 миллиардов 571 миллион 745 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 3 миллиарда 928 миллионов 362 тысячи долларов США (29,09%) меньше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетный период торговый оборот с Италией составил 24,31% от общего торгового оборота Азербайджана.

За 10 месяцев Азербайджан экспортировал в Италию продукции на сумму 9 млрд 128 млн 881 тыс. долларов США, что на 30,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этот период на Италию приходилось 40,14% общего экспорта азербайджанской продукции.

В январе-октябре текущего года Азербайджан увеличил импорт продукции из Италии на 28,8% по сравнению с прошлым годом, до 442 миллионов 863 тысяч долларов США. За этот период импортные операции с Италией составили 2,66% от общего импорта страны.