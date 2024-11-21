На COP29 прошло мероприятие на тему "Инклюзивность во имя "зеленого" мира"

20 ноября 2024 года на COP29 в павильоне Национального форума НПО в "Зеленой зоне" в рамках проекта "Инклюзивность во имя "зеленого" мира" Союз организаций инвалидов провел параллельное мероприятие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на мероприятии обсуждались последствия изменения климата для людей с ограниченными физическими возможностями, спасение в рискованных ситуациях, текущие проблемы и предложения выхода из ситуации.

Член оргкомитета COP29, член правления Азербайджанского национального форума НПО Парвана Велиева рассказала о важности законодательных инициатив по обеспечению прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На обсуждениях были даны ответы на вопросы аудитории.

Отметим, что параллельное мероприятие прошло в рамках проекта Союза организаций инвалидов Азербайджана, победителя грантового конкурса "COP29: международные инициативы", объявленного совместно министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Агентством государственной поддержки НПО.

Напомним, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.