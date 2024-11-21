Для гостей COP29 представлены произведения азербайджанских классиков

Международный центр мугама и заслуженный коллектив Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова (художественный руководитель и главный дирижер Мустафа Ашуров) представили концертную программу в рамках культурной программы, посвященной 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Day.Az, в концертной программе состоялись выступления народной артистки Гюльназ Исмаиловой, лауреатов международных и республиканских конкурсов Ряваны Гурбановой, Гюнай Имамвердиевой, Забиты Алиевой, Орхана Гусейнли, Сеймура Гасансоя, Анара Юсуба, Равана Гачаева, встреченные зрителями бурными аплодисментами. В программе прозвучали произведения азербайджанских классиков - Фикрета Амирова, Гаджи Ханмамедова, Огтая Кязыми, Акшина Ализаде, Сулеймана Алескерова, Саида Рустамова, Васифа Адыгезалова, Хана Шушинского, Алекбера Тагиева, а также зарубежных композиторов.

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