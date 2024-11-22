На азербайджанской заставе "Бабекер" задержали условных нарушителей границы

Пограничники пограничной заставы "Бабекер" провели операцию по задержанию и нейтрализации условных нарушителей границы в зеленой пограничной зоне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках визита участники медиатура побывали на территории службы пограничной заставы "Бабекер" отдельной пограничной дивизии "Газах", расположенной на территории Газахского района.

Журналисты также ознакомились с созданными здесь условиями службы и понаблюдали за организацией службы охраны границ.

Кроме того, военнослужащие пограничной заставы на границе с Грузией провели операцию по обезвреживанию условных нарушителей границы с использованием технических средств и служебных животных.

Также журналистам была предоставлена информация о заставе. Было отмечено, что территория службы указанной заставы находится в основном на территории Азербайджана и Грузии, а всего один пограничный пункт приходится на условную границу с Арменией.