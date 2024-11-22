Европейская делегация ведет активные переговоры по климатическому финансированию

Европейская делегация продолжает интенсивные переговоры по климатическому финансированию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в рамках COP29.

"Климатическое финансирование невозможно без сокращения CO2, а сокращение CO2 требует финансирования, чтобы все страны могли это осуществить. В таком ключе мы как европейская делегация продолжаем интенсивные переговоры по тексту. Это значит, что мы строим свои действия на основе того, что было мощно и решительно согласовано в прошлом году: утроение темпов развития возобновляемых источников энергии, удвоение энергоэффективности и, самое главное, выработка путей отказа от использования ископаемых видов топлива.

Это критически важно для того, чтобы мобилизованные сейчас средства были направлены на ускорение энергоперехода в тех странах, где он пока отстаёт. Это касается и развития систем хранения энергии, строительства сетей, а также создания условий для отказа от угля в странах, где до сих пор функционируют угольные электростанции, как это уже происходит в промышленно развитых странах, особенно в Европе. Это тоже вопрос климатической справедливости", - сказала она.