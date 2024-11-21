https://news.day.az/society/1709491.html Прогноз среднемесячной пенсии в 2025 году в Азербайджане В 2025 году среднемесячная пенсия в Азербайджане прогнозируется на уровне 536 манатов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту закона о бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2025 год при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Прогноз среднемесячной пенсии в 2025 году в Азербайджане
В 2025 году среднемесячная пенсия в Азербайджане прогнозируется на уровне 536 манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту закона о бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2025 год при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Согласно документу, это на 9,2% больше, чем утвержденный прогноз на 2024 год.
В прошлом году среднемесячная пенсия в стране составила 441 манат, а в этом году ожидается, что она будет на уровне 491 маната.
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