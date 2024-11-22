В Турции прошли переговоры по азербайджано-венгерскому энергетическому сотрудничеству

В рамках Стамбульского энергетического форума состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиарто.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство энергетики Азербайджана.

Основными темами обсуждения на встрече стали поставки газа из Азербайджана, сотрудничество с венгерскими компаниями в нефтегазовом секторе и реализация проекта "Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа", а также деятельность совместного предприятия.

Обсуждены текущие техническо-экономические обоснования "Зеленого энергетического коридора" и подключение Болгарии к проекту. Также была затронута деятельность Рабочей группы по энергетике между Азербайджаном и Венгрией и отмечено, что следующее заседание состоится в 2025 году.

В ходе беседы было подчеркнуто, что международная поддержка энергетических инициатив COP29 будет способствовать достижению целей, связанных с энергетической безопасностью и переходом к "зеленой" энергии.