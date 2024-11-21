COP for Hope: COP29 стала выдающимся событием

Источник: Агентство международной информации Trend

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин.

Как передает Day.Az, он сказал Trend, что COP29 стала выдающимся событием.

"На конференцию приехало более 70 000 участников, и всё организовано на высшем уровне. Логистика продумана до мелочей, мероприятия проходят слаженно и без задержек. Атмосфера здесь невероятно насыщенная, проводится множество встреч и обсуждений", - сказал он.

Исмаил Серагельдин подчеркнул, что с оптимизмом ждет результатов СОР29.

"Это очень динамичная конференция, которая объединила весь мир здесь, что, я думаю, является весьма впечатляющим", - добавил он.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.