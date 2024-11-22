Глава армянской диаспоры российского города с позором покинул должность

Глава армянской диаспоры города Балаково Саратовской области России, Петик Аспоян, с позором оставил свою должность после скандала, в центре которого оказался его сын.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, 25-летний Артем Аспоян был снят на видео, на котором он в баре тащит за волосы девушку и оскорбляет её.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, и Артем был объявлен в межгосударственный розыск. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве. Как сообщил экс-глава диаспоры, его сын покинул Балаково и заранее купил билеты в Москву, чтобы сопровождать свою беременную жену.

Напомним, что ранее в сети появилось видео, на котором сын главы армянской диаспоры в России избивает девушку.