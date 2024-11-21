Коллегия адвокатов Азербайджана работает над созданием Комитета по вопросам климата.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала руководитель отдела международного сотрудничества Коллегии адвокатов Азербайджана Гёзель Гусейнова в ходе панельной дискуссии на тему "Вне национальных рамок: юристы и юридические ассоциации, повышающие амбиции через правовые подходы".

"Коллегия адвокатов Азербайджана работает над созданием Комитета по вопросам климата. Данный комитет станет специальной платформой для решения юридических вопросов, связанных с климатом. Кроме того, коллегия в настоящее время разрабатывает комплексную образовательную программу по устойчивому экологическому и климатическому праву. Эта программа направлена на повышение осведомленности юристов о пересечении экологических проблем с различными сферами деятельности. Подтверждая свою приверженность экологической осведомленности, коллегия внедрила в своих офисах практические меры для ответственного управления ресурсами", - сказала она.