Коллегия адвокатов Азербайджана работает над созданием Комитета по вопросам климата
Коллегия адвокатов Азербайджана работает над созданием Комитета по вопросам климата.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала руководитель отдела международного сотрудничества Коллегии адвокатов Азербайджана Гёзель Гусейнова в ходе панельной дискуссии на тему "Вне национальных рамок: юристы и юридические ассоциации, повышающие амбиции через правовые подходы".
"Коллегия адвокатов Азербайджана работает над созданием Комитета по вопросам климата. Данный комитет станет специальной платформой для решения юридических вопросов, связанных с климатом. Кроме того, коллегия в настоящее время разрабатывает комплексную образовательную программу по устойчивому экологическому и климатическому праву. Эта программа направлена на повышение осведомленности юристов о пересечении экологических проблем с различными сферами деятельности. Подтверждая свою приверженность экологической осведомленности, коллегия внедрила в своих офисах практические меры для ответственного управления ресурсами", - сказала она.
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