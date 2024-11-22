Ядерное оружие для Украины

Некоторые западные чиновники предложили рассмотреть возможность возвращения Украине ядерного оружия, от которого страна отказалась после распада СССР.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По данным издания, в руководстве США и европейских стран обсуждаются возможные гарантии безопасности для Киева. Среди вариантов рассматриваются ускорение поставок обычных вооружений и создание на территории Украины арсенала такого типа. Однако наиболее спорным предложением стало обсуждение возвращения Украине ядерного оружия. Эксперты считают, что этот шаг трудно реализовать и он может привести к серьезным геополитическим последствиям.