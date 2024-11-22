COP for Hope: С нетерпением ждем окончательного решения по переговорам COP29

Источник: Агентство международной информации Trend

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - профессор кафедры экологии и эволюционной биологии Моравского университета США Марк Урбан.

Как передает Day.Az, одним из важных моментов для него стало то, что его студенты смогли получить опыт COP и возможность изучить новую культуру, сказал Trend Марк Урбан.

Профессор отметил, что с нетерпением ждет окончательного решения по переговорам COP29.

"Пока рано говорить о переговорах. На данный момент мы все еще с нетерпением ждем последнего слова", - подчеркнул он.

Профессор также поделился впечатлениями об азербайджанской кухне и Баку.

"Мы прекрасно провели время здесь. С нами в Баку приехали много студентов. Здесь они познакомились с новой культурой. В частности, я должен отметить, что нам нравится ваша кухня, понравилось пробовать вкусные угощения. Я хочу сказать, что нам нравится ваш хлеб и чай. У нас с моими студентами была возможность побывать в Ичеришехер и его окрестностях. Это прекрасный опыт для нас", - добавил он.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.