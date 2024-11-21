В ближайшее время на COP29 могут быть достигнуты значительные результаты в защите природы

В ближайшие 24-48 часов у нас есть шанс обеспечить значительные результаты в области защиты природы и заложить основу для перехода от Баку к Белену.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала министр окружающей среды Великобритании Мэри Криг в ходе "круглого стола" мировых лидеров на тему "Согласование действий по борьбе с изменением климата и сохранению биоразнообразия для достижения будущего, благоприятного для природы, и целей Парижского соглашения".

"Мы должны эффективно использовать природные решения, такие как леса, мангровую растительность и торфяники, для борьбы с изменением климата. Их защита и восстановление жизненно необходимы. Великобритания, совместно с партнерами, инвестирует в Фонд "Унаследованные ландшафты" для достижения глобальной цели "30 на 30". Мы интегрируем природу в использование земель, поддерживая устойчивое сельское и лесное хозяйство. Для привлечения частного капитала применяется подход "первичных потерь", где государство снижает риски для инвесторов. Eco-Business Fund, поддерживаемый Великобританией и Германией, внедряет устойчивые практики, защищая более миллиона гектаров земли и привлекая значительные частные инвестиции", - сказала она.

По ее словам, Великобритания также финансирует Фонд нейтральности деградации земель, восстанавливая территории, поддерживая фермеров и снижая выбросы CO₂.

"Техническая помощь играет ключевую роль, передавая знания и усиливая эффект инициатив. На Мадагаскаре проект Acre с помощью таких инвестиций восстанавливает деградированные земли, поддерживает фермеров и сохраняет биоразнообразие. Государственно-частные партнерства, подобные этим, решающие одновременно проблемы климата, природы и бедности, - это путь вперед. Великобритания продемонстрировала успех в таких подходах. Спрос на финансирование для достижения подобных целей огромен, и существует множество возможностей для изменения ситуации при наличии должной поддержки. В ближайшие 24-48 часов у нас есть шанс обеспечить сильные результаты в области защиты природы и заложить основу для перехода от Баку к Белену в следующем году. Вместе мы должны найти правильный баланс между различными подходами и рамками, чтобы защитить нашу единственную планету", - добавила она.