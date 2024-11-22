https://news.day.az/society/1709613.html Сколько человек пытались незаконно пересечь границу Азербайджана в этом году? - ЦИФРЫ В 2024 году был задержан 301 нарушитель границы Азербайджана. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана - командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов в ходе медиатура в город Шамкир.
Сколько человек пытались незаконно пересечь границу Азербайджана в этом году? - ЦИФРЫ
В 2024 году был задержан 301 нарушитель границы Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана - командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов в ходе медиатура в город Шамкир.
"В результате увеличения технических возможностей, соответствующих современным требованиям, на пограничных заставах Пограничных войск ГПС в 2024 году в ходе организации надежной охраны государственных границ были задержаны 301 нарушитель границы и 134 нарушителя режима", - добавил он.
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