Еще две системы подключены к порталу "Электронное правительство"

В Список информационных систем и ресурсов, которые должны быть подключены к порталу "Электронное правительство", добавлены два пункта.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно постановлению, в этот список включены Государственный реестр лекарственных средств и Система отслеживания и мониторинга лекарственных средств.