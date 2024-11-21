https://news.day.az/hitech/1709488.html Еще две системы подключены к порталу "Электронное правительство" В Список информационных систем и ресурсов, которые должны быть подключены к порталу "Электронное правительство", добавлены два пункта. Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Еще две системы подключены к порталу "Электронное правительство"
В Список информационных систем и ресурсов, которые должны быть подключены к порталу "Электронное правительство", добавлены два пункта.
Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно постановлению, в этот список включены Государственный реестр лекарственных средств и Система отслеживания и мониторинга лекарственных средств.
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