Новые дорожные знаки в Баку

В Баку установлены новые дорожные знаки.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Сообщалось, что для обеспечения безопасности дорожного движения в различных районах столицы установлены новые знаки:

"На улице Афияддина Джалилова установлено 26 дорожных знаков, на проспекте Азадлыг - 39, на проспекте Мятбуат - 44;

На улице Абая Кунанбекова установлены 2 дорожных знака "Пешеходный переход" ("5.16.1-5.16.2");

На улице Алима Шабиева установлены 2 дорожных знака "Дети" ("1.21") и 2 знака "Пешеходный переход";

На Балаханской дороге, улицах Микаила Усейнова, Набат ханум Ашурбекова, Мирза ага Алиева и Мирали Сеидова установлены 7 знаков "Остановка запрещена".

"Все эти нововведения направлены на создание более комфортной и безопасной среды для участников дорожного движения" - добавили в ведомстве.