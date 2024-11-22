Новые дорожные знаки в Баку - места расположения
В Баку установлены новые дорожные знаки.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Агентство наземного транспорта Азербайджана.
Сообщалось, что для обеспечения безопасности дорожного движения в различных районах столицы установлены новые знаки:
"На улице Афияддина Джалилова установлено 26 дорожных знаков, на проспекте Азадлыг - 39, на проспекте Мятбуат - 44;
На улице Абая Кунанбекова установлены 2 дорожных знака "Пешеходный переход" ("5.16.1-5.16.2");
На улице Алима Шабиева установлены 2 дорожных знака "Дети" ("1.21") и 2 знака "Пешеходный переход";
На Балаханской дороге, улицах Микаила Усейнова, Набат ханум Ашурбекова, Мирза ага Алиева и Мирали Сеидова установлены 7 знаков "Остановка запрещена".
"Все эти нововведения направлены на создание более комфортной и безопасной среды для участников дорожного движения" - добавили в ведомстве.
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