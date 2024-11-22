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Азербайджанский кикбоксер выиграл чемпионат мира

В Анталье проходит чемпионат мира по кикбоксингу среди военнослужащих. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда Азербайджана открыла счет завоеванным наградам. В категории до 54 кг золотую медаль выиграл Эльвин Мамедов. В финале он выиграл у турецкого спортсмена Билала Дурала.