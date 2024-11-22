https://news.day.az/sport/1709691.html Азербайджанский кикбоксер выиграл чемпионат мира В Анталье проходит чемпионат мира по кикбоксингу среди военнослужащих. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда Азербайджана открыла счет завоеванным наградам. В категории до 54 кг золотую медаль выиграл Эльвин Мамедов. В финале он выиграл у турецкого спортсмена Билала Дурала.
Азербайджанский кикбоксер выиграл чемпионат мира
В Анталье проходит чемпионат мира по кикбоксингу среди военнослужащих.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда Азербайджана открыла счет завоеванным наградам. В категории до 54 кг золотую медаль выиграл Эльвин Мамедов. В финале он выиграл у турецкого спортсмена Билала Дурала.
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