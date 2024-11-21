Упразднены Государственный центр перевода и Центр мониторинга при Государственной комиссии по языку

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об упразднении Азербайджанского государственного центра перевода и Центра мониторинга при Государственной комиссии Азербайджанской Республики по языку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, упраздняется юридическое лицо публичного права "Азербайджанский государственный центр перевода".

Кабинету министров поручено в десятидневный срок принять необходимые меры в связи с упразднением юридического лица публичного права "Центр мониторинга при Государственной комиссии Азербайджанской Республики по языку"; в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о передаче предусмотренных настоящим распоряжением функций юридических лиц публичного права в области перевода и применения государственного языка соответствующим государственным органам (учреждениям); с учетом настоящего распоряжения в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по совершенствованию нормативных правовых актов; в связи с упразднением юридических лиц публичного права, предусмотренных настоящим распоряжением, в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по государственному имуществу, находящемуся в их пользовании; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.