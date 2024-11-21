Важно, чтобы все стороны работали конструктивно для достижения значимых результатов на COP29 - Анналена Бербок
Важно, чтобы все стороны работали конструктивно для достижения значимых результатов на COP29.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в рамках COP29.
"На данный момент на столе переговоров находятся тексты, однако, к сожалению, по таким центральным вопросам, как финансирование борьбы с изменением климата, адаптация и снижение выбросов, они еще не достигли того уровня, который необходим для достижения значимых результатов в этой области. Это означает, что, как часто бывает на подобных переговорах, нас ждут крайне непростые дни. В некоторых случаях впереди настоящая борьба за каждый шаг вперед. Сейчас важно, чтобы все стороны работали конструктивно", - сказала она.
По ее словам, Германия и команда Европы, продолжит добиваться прогресса, сражаясь за каждое, даже самое малое улучшение в предстоящие дни.
"Мы не допустим, чтобы тексты отступили от достигнутых договоренностей в Дубае или чтобы их содержание было ослаблено", - сказала Бербок.
Она также отметила, что сейчас ежегодные инвестиции в возобновляемую энергетику составляют два триллиона долларов США, что в два раза больше вложений в ископаемое топливо.
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