В одном из поселков Карабаха улучшат внешнее электроснабжение

Улучшается обеспечение внешнего электроснабжения поселка Гадрут Ходжавендского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, ОАО "Азеришыг" начало подготовку в связи с этим.

Так, с целью обеспечения внешнего электроснабжения поселка Гадрут будут проведены работы по прокладке линии электропередачи напряжением 35 кВ (до трансформаторного пункта, который будет построен на 1-м этапе).

По прогнозам организации, выполнение указанных работ обойдется в 716 976, 55 маната.