https://news.day.az/society/1709720.html В одном из поселков Карабаха улучшат внешнее электроснабжение Улучшается обеспечение внешнего электроснабжения поселка Гадрут Ходжавендского района. Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, ОАО "Азеришыг" начало подготовку в связи с этим.
В одном из поселков Карабаха улучшат внешнее электроснабжение
Улучшается обеспечение внешнего электроснабжения поселка Гадрут Ходжавендского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, ОАО "Азеришыг" начало подготовку в связи с этим.
Так, с целью обеспечения внешнего электроснабжения поселка Гадрут будут проведены работы по прокладке линии электропередачи напряжением 35 кВ (до трансформаторного пункта, который будет построен на 1-м этапе).
По прогнозам организации, выполнение указанных работ обойдется в 716 976, 55 маната.
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