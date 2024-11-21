В Баку мы должны достичь соглашения о новой амбициозной цели климатического финансирования.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на брифинге для СМИ в рамках COP29, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Нам нужно соглашение о новой амбициозной цели климатического финансирования в Баку. Посредством различных компонентов эта цель должна мобилизовать финансирование, необходимое развивающимся странам", - сказал он.

A.Гутерриш отметил, что финансовый рост очень важен.

"Каждому правительству должна быть предоставлена возможность воспользоваться преимуществами чистых, дешевых возобновляемых источников энергии и справедливого перехода к энергетике, одновременно ускоряя сокращение выбросов. Финансовый рост необходим всем странам для защиты себя и своих людей от климатической катастрофы и укрепления доверия между народами", - сказал он.

Напомним, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.