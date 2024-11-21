https://news.day.az/world/1709557.html ХАМАС готов к соглашению с Израилем по заложникам - СМИ Палестинская организация ХАМАС проявила интерес к заключению соглашения с Израилем об обмене заложниками, но без требования о прекращении боевых действий в Газе. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг The Times of Israel, ссылаясь на источники.
ХАМАС готов к соглашению с Израилем по заложникам - СМИ
Палестинская организация ХАМАС проявила интерес к заключению соглашения с Израилем об обмене заложниками, но без требования о прекращении боевых действий в Газе.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг The Times of Israel, ссылаясь на источники.
"Впервые за долгое время появилась реальная возможность заключить соглашение по заложникам с ХАМАС", - сообщил источник издания.
"ХАМАС согласен на соглашение, которое не включает официальное прекращение боевых действий в Газе", - добавил источник.
Как сообщает The Times of Israel, предполагаемая сделка будет предусматривать 42 дня перемирия, в течение которых организация освободит часть заложников.
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