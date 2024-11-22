Азербайджан и Турция обсудили новые шаги в энергетической сфере

В рамках Стамбульского энергетического форума с участием министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара были проведены встречи в двустороннем, трехстороннем и четырехстороннем форматах.

Как сообщили Day.Az в министерстве энергетики, на двусторонней встрече министр Парвиз Шахбазов поздравил коллегу с проведением форума и 50-летием компании BOTAŞ, а также поблагодарил за участие в COP29.

Отмечается, что в ходе обсуждений были рассмотрены приоритетные вопросы и перспективы двустороннего энергетического сотрудничества стран.

"Стороны отметили развитие совместных проектов, связанных с поставками "зеленой энергии" и газа в Турцию и далее в Европу. Состоялся обмен мнениями по текущему состоянию реализации двусторонних проектов, заключительному этапу строительства трубопровода Игдыр-Нахчыван, а также проведению 4-го энергетического форума Азербайджан-Турция.

С участием министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара и министра энергетики Болгарии Владимира Малинова также были проведены обсуждения по развитию трехстороннего сотрудничества в газовой сфере. Рассматривалось расширение возможностей сотрудничества в сфере газоснабжения.

Отметим, что за первые 9 месяцев этого года из Азербайджана в Болгарию и другие европейские страны было экспортировано более 1,4 миллиарда кубометров газа.

В сфере "зеленой энергии" обсуждения проходили в четырехстороннем формате с участием министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара, первого заместителя премьер-министра Грузии, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили и министра энергетики Болгарии Владимира Малинова. Было доведено до внимания текущее состояние проекта коридора зеленой энергии "Азербайджан-Турция-Европа" через Нахчыван. Оценены возможности доставки возобновляемой энергии из Каспийского моря и Центральной Азии по различным маршрутам в Европу через Грузию и Турцию. Между четырьмя странами достигнута договоренность о принятии соответствующих шагов по сотрудничеству в области "зеленой энергии, отмечается в сообщении.