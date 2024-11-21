Мы должны сделать все возможное, чтобы встать на путь 1,5 градуса, намеченный в Париже

Как международное сообщество, мы должны сделать все возможное, чтобы наконец-то встать на путь 1,5 градуса, намеченный в Париже.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в рамках COP29.

"Климатический кризис - это крупнейший вызов безопасности нашего времени, и он не ограничивается национальными границами, даже самыми сильными военными державами. Ему безразличны геополитическая напряженность и даже даты выборов",- сказала она.

По словам министра, в отличие от геополитического конфликта где установление мира находится в руках правительств и обществ, завершение климатического кризиса больше не находится в наших руках.

"Если мы будем тесно сотрудничать как международное сообщество, мы сможем в лучшем случае сдержать климатический кризис. Вот почему мы приезжаем на климатические конференции каждый год. Потому что каждая десятая градуса имеет значение. Как международное сообщество, мы должны сделать все возможное, чтобы наконец-то встать на путь 1,5 градуса, намеченный в Париже", - сказала А.Бербок.