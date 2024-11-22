AMИ Trend — лидирующее СМИ региона - данные международной платформы - ФОТО
АМИ Trend признано лидирующим региональным СМИ среди медиа стран Каспийского моря и Центральной Азии, свидетельствуют данные независимой платформы "Медиалогия".
Как передает Day.Az, по данным сервиса, Trend занимает ведущее место по уровню цитируемости, в среднем значительно опережая ближайших конкурентов на информационных рынках региона в 2024 году. На диаграммах ниже представлены данные, подтверждающие лидирующие позиции агентства.
Отметим, что АМИ Trend - независимое информационное агентство, специализирующееся на освещении ключевых событий и процессов в регионе Каспийского моря и Центральной Азии.
Данные по Узбекистану
Данные по Туркменистану
Данные по Таджикистану
Данные по Казахстану
Данные по Кыргызстану
Данные по рынку Ирану
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