AMИ Trend — лидирующее СМИ региона

АМИ Trend признано лидирующим региональным СМИ среди медиа стран Каспийского моря и Центральной Азии, свидетельствуют данные независимой платформы "Медиалогия".

Как передает Day.Az, по данным сервиса, Trend занимает ведущее место по уровню цитируемости, в среднем значительно опережая ближайших конкурентов на информационных рынках региона в 2024 году. На диаграммах ниже представлены данные, подтверждающие лидирующие позиции агентства.

Отметим, что АМИ Trend - независимое информационное агентство, специализирующееся на освещении ключевых событий и процессов в регионе Каспийского моря и Центральной Азии.

Данные по Узбекистану

Данные по Туркменистану

Данные по Таджикистану

Данные по Казахстану

Данные по Кыргызстану

Данные по рынку Ирану