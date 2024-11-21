Объем ненефтяного экспорта Азербайджана за текущий год

Стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана за январь-октябрь текущего года составила 2 807,5 млн долларов США. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), стоимость ненефтяных продуктов, экспортированных только в октябре текущего года, составила 342,4 млн долларов США, что означает рост на 23,1% в годовом выражении.

Отметим, что в 2023 году было экспортировано ненефтяных товаров на сумму 3,348 млрд долларов США. В результате был зафиксирован исторический максимум по стоимости ненефтяного экспорта Азербайджана.