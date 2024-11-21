В Ташкенте прошла акция по посадке деревьев в поддержку COP29 в Баку

В рамках объявленного в Азербайджане "Года солидарности во имя зеленого мира" при совместной организации Азербайджанского культурного центра (АКЦ) имени Гейдара Алиева в Узбекистане и Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами была проведена акция по посадке деревьев в поддержку COP29 в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие сотрудники АКЦ, члены Общества дружбы "Узбекистан-Азербайджан", профессорско-преподавательский состав университета и студенты.

Выступили первый проректор университета Вахобжон Раджапов, заместитель директора АКЦ Надир Алимирзаев, исполнительный директор "Узбекистан-Азербайджан" Эркин Нуриддинов.

Было подчеркнуто, что в Баку в COP29 приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Председатель сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева и другие лица, делегацией Узбекистана были проведены различные встречи в рамках COP29. Вопросы климата и экологии, поднятые на этом престижном мероприятии, проводимом в Азербайджане, очень актуальны и для Узбекистана, и для решения этих вопросов правительством Узбекистана реализуются соответствующие шаги и программы. Целью данной акции является привлечение внимания узбекского общества к этому важному событию, глобальным экологическим проблемам, происходящим в стране.

В рамках мероприятия также была продемонстрирована выставка фотографий, запечатлевших изменение климата, вызванное экологическим ущербом.