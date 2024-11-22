Какие последствия ожидают мир из-за изменения климата?

Новое исследование экспертов из Института химии Макса Планка показывает, что изменение климата и загрязнение воздуха окажут серьезное влияние на население мира к 2100 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, согласно научным исследованиям, эти два фактора могут стать причиной смерти около 30 миллионов человек в мире к 2100 году.



Ученые базировали свои расчеты на прогнозах с 2000 по 2090 год, проанализированных с 10-летними интервалами. Согласно исследованию, больше всего пострадают Южная и Восточная Азия, что обусловлено старением населения, а также загрязнением воздуха.



В то же время прогнозируется, что в регионах с высоким уровнем дохода, таких как Западная Европа, Северная Америка, Австралия и Азиатско-Тихоокеанский регион, увеличится смертность от сильной жары и загрязнения воздуха. В некоторых странах таких регионов, как США, Англия, Франция, Япония и Новая Зеландия, это смещение уже происходит.

По данным ООН, мир находится на пути к повышению температуры от 2,6 до 3,1°C. Эксперты оценивают этот сценарий как "катастрофу".