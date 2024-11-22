Обновленный график движения поездов

С 25 ноября движение поездов по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку будет организовано по графику, введённому 16 сентября.



Как сообщает Day.Az, информацию об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что рейсы по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку восстанавлены следующим образом:



- из Баку в 08:10, 17:50 и 19:05;

- из Сумгайыта в 07:20;

- из Хырдалана в 08:40 и 18:20.

С полным графиком можно ознакомиться по данной ссылке: https://t.me/azerbaycandemiryollari/1463.