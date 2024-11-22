https://news.day.az/society/1709750.html Обновленный график движения поездов С 25 ноября движение поездов по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгаит-Баку будет организовано по графику, введённому 16 сентября.. Как сообщает Day.Az, информацию об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Отмечается, что рейсы по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгаит-Баку восстанавлены следующим образом:
С 25 ноября движение поездов по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку будет организовано по графику, введённому 16 сентября.
Отмечается, что рейсы по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку восстанавлены следующим образом:
Обновленный график движения поездов
С 25 ноября движение поездов по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку будет организовано по графику, введённому 16 сентября.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Отмечается, что рейсы по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку восстанавлены следующим образом:
- из Баку в 08:10, 17:50 и 19:05;
- из Сумгайыта в 07:20;
- из Хырдалана в 08:40 и 18:20.
С полным графиком можно ознакомиться по данной ссылке: https://t.me/azerbaycandemiryollari/1463.
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