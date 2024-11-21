Инвестиции в сохранение природы и окружающей среды способствуют раскрытию новых экономических возможностей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в ходе круглого стола мировых лидеров на тему: "Согласование действий по борьбе с изменением климата и сохранению биоразнообразия для достижения будущего, благоприятного для природы, и целей Парижского соглашения".

"Инновационные стратегии позволяют увеличить объемы финансирования и инвестиций в защиту, восстановление и устойчивое управление биоразнообразием. Вкладывая средства в природоориентированные решения, мы можем раскрыть экономический потенциал, повысить устойчивость и создать основу для устойчивого будущего", - заявил он.

Министр подчеркнул, что ключевым элементом усилий является государственно-частное партнерство, направленное на достижение амбициозных целей, включая трансформацию и сохранение не менее 30 процентов суши и океанов к 2030 году, защиту биоразнообразия, повышение устойчивости к изменению климата и обеспечение устойчивого развития для будущих поколений.

Бабаев также обратил внимание на важность разработки стратегии согласования инициатив по вопросам климата, биоразнообразия, земли и океанов в рамках национальной политики.

"Эти усилия направлены на достижение целей в области климата, сохранения природы и устойчивого развития к 2030 году", - отметил он.

Кроме того, министр отметил необходимость углубления сотрудничества между государственным и частным секторами.

"Объединив государственную политику и корпоративное лидерство, мы можем защитить экосистемы и обеспечить справедливые результаты", - подчеркнул он.

Министр также указал на важность увеличения финансирования для сохранения природы и отметил, что частный сектор должен действовать в гармонии с окружающей средой.

По словам Бабаева, прозрачные системы мониторинга биоразнообразия играют ключевую роль в разработке эффективных природоохранных мер.

"Это уникальная возможность комплексным и преобразующим подходом решить взаимосвязанный кризис климата и биоразнообразия", - заявил министр.